Все новые светофоры Твери: как изменились схемы дорожного движения в городе

Светофоры устанавливались в благих целях - там, где часто сбивали пешеходов и происходило много аварий. Фото: Евгения ГУСЕВА

Осенью 2020 года в Твери светофоров стало больше. Рады этому, конечно, далеко не все автомобилисты, да и некоторые пешеходы ворчат – интервалы, дескать, большие. Но светофоры устанавливались в благих целях - там, где часто сбивали пешеходов, происходило много аварий или была необходимость развести транспортные потоки.

«КП»-Тверь» решила помочь всем участникам дорожного движения и собрала полную информацию о последних изменениях в дорожном движении. Рассказываем, какие светофоры появились в областной столице и еще появятся в ближайшее время.

Площадь Капошвара

Два дополнительных светофора на «островках безопасности», регулирующие потоки по проспекту Чайковского. Схема их расположения идентична той, что работает для потока, движущегося по проспекту Победы и улице Дарвина.

Двигаясь по Чайковского в сторону Тверского проспекта и обратно, при включении красного сигнала автомобилисты обязаны останавливаться перед светофорами у стоп-линий.

Новые светофоры на Капошвара. Фото: стоп-кадр с трансляции веб-камеры компании "Аннет", an-net.ru

Артиллерийский переулок – Петербургское шоссе

Транспортный светофор в створе Петербургского шоссе (пересечение с Артиллерийским переулком). Перекресток перевели на полное транспортное светофорное регулирование (раньше там был только пешеходный светофор).

Светофор в створе Петербургского шоссе - пересечение с Артиллерийским переулком. Графика: yandex.ru/maps

Проспект Ленина – Лизы Чайкиной

Обычные транспортные светофоры заменили на светофоры с левой поворотной стрелкой. Это сделано во избежание пересечения транспортных потоков и для снижения аварийности: данный перекресток – единственное место, начиная от улицы Республиканской, для разворота в сторону Мигалово.

Светофоры на пересечении пр. Ленина – Лизы Чайкиной. Графика: yandex.ru/maps

Орджоникидзе – набережная Лазури

Обычные транспортные светофоры заменили на светофоры с левой поворотной стрелкой. Светофоры перенастроили во избежание пересечения транспортных потоков, движущихся с разных направлений, и аварийных ситуаций на перекрестке.

Орджоникидзе-Лазури: теперь светофоры со стрелками левого поворота. Графика: yandex.ru/maps

Благоева – бульвара Шмидта

Транспортныеи пешеходные светофоры (на действующих пешеходных переходах) в месте пересечения улицы Благоева и бульвара Шмидта.

Светофоры на пересечении Благоева – бульвар Шмидта. Графика: yandex.ru/maps

Мусоргского – бульвар Шмидта

Транспортные и пешеходные светофоры (на действующих пешеходных переходах) на пересечении улицы Мусоргского с бульваром Шмидта.

Светофоры на Мусоргского – бульвар Шмидта. Графика: yandex.ru/maps

2-ая Красина – Цветочная

Транспортные и пешеходные светофоры (на действующих пешеходных переходах) на пересечении 2-ой Красина и Цветочной улиц.

2-ая Красина – Цветочная. Графика: yandex.ru/maps

Московское шоссе – набережная Лазури

Транспортные светофоры на перекрестке набережная Лазури – Московское шоссе. Пешеходные светофоры на пешеходном переходе в районе автозаправки.

Транспортные светофоры появятся на пересечении наб. Лазури и Московское шоссе. Пешеходные - на переходе у автозаправки. Графика: yandex.ru/maps

Софьи Перовской – Трудолюбия

Транспортные и пешеходные светофоры (на действующих пешеходных переходах) на пересечении улицы Софьи Перовской с переулком Трудолюбия. Пешеходный светофор для перехода улицы Софьи Перовской – вызывной. Для перехода дороги пешеходу нужно нажать кнопку, чтобы для него загорелся зеленый, а для машин – красный.

Пересечение улицы Софьи Перовской с переулком Трудолюбия. Графика: yandex.ru/maps

Паши Савельевой – Фрунзе

Транспортные и пешеходные светофоры (на действующих пешеходных переходах) на перекрестке улиц Паши Савельевой и Фрунзе.

Паши Савельевой – Фрунзе. Графика: yandex.ru/maps

Туполева – 2-ая Силикатная

Транспортные и пешеходные светофоры (на действующих пешеходных переходах) на перекрестке улиц Туполева и 2-ой Силикатной (в районе остановки «2-ая Силикатная»). Пешеходный светофор через улицу Туполева – вызывной. Для перехода дороги пешеходу нужно нажать кнопку, чтобы для него загорелся зеленый.

Туполева – 2-ая Силикатная. Графика: yandex.ru/maps

Проспект 50 лет Октября, 17 «а»

Транспортные и пешеходные светофоры на пешеходном переходе через проспект 50 лет Октября, 17 «а» (супермаркет). На другой стороне дороги находится детская площадка. Пешеходный светофор работает по вызывному типу, для перехода дороги нужно нажать кнопку, чтобы загорелся зеленый.

Переход на проспекте 50 лет Октября, 17 «а». Графика: yandex.ru/maps

Проспект 50 лет Октября, 24

Транспортные и пешеходные светофоры на пешеходном переходе через проспект 50 лет Октября у дома 17 «а» (напротив фабрики стирки ковров). Пешеходный светофор работает по вызывному типу, для перехода дороги нужно нажать кнопку, чтобы для пешехода загорелся зеленый.

Переход на проспекте 50 лет Октября, 24. Графика: yandex.ru/maps

Проспект Ленина, 10

Транспортные и пешеходные светофоры на действующем пешеходном переходе через проспект Ленина у торгового центра «Тверь» (проспект Ленина, 10).