За советом от АтомЭнергоСбыт – в библиотеку!

На такие встречи чаще всего приходят люди пожилого возраста. Фото: АтомЭнергоСбыт.

Посетители библиотеки смогли получить индивидуальные консультации по вопросам энергоснабжения и жилищного законодательства.

Больше всего участников интересовали темы, касающиеся оплаты за свет без комиссии, использование личного кабинета и мобильного приложения АтомЭнергоСбыт для оформления заявок и переоформление лицевого счета, вопросы в сфере жилищно-коммунальных услуг. Были даны разъяснения по последним изменениям в законодательстве, а также по методике проведения.

На такие встречи чаще всего приходят люди пожилого возраста, они приводят примеры из своей практики и дают обратную связь по предложениям компании. Вот и в этот раз затронули сложную тему о том, как пожилому человеку внедрить в свою повседневную жизнь новые технологии.

- Тяжело, непривычно, а будем привыкать, разбираться потихоньку. Сейчас везде электронные больничные, трудовые книжки, госуслуги, так и к квитанциям привыкнем. Предлагаем только, чтобы было одно окно по всему услугам, - рассказывает Вера Николаевна, одна из читателей.

«Мы надеемся, что стабильная систематическая работа по просвещению потребителей приносит реальную помощь жителям нашего города. Все обращения берём на учёт, отдельно проверяем, если возникли дополнительные вопросы. Во время такого душевного общения частенько затрагиваются все жизненные моменты. Пожилым людям нужно особое внимание и отзывчивость. Мы откликаемся на все просьбы, порой и даже не имеющие прямого отношения к деятельности нашей компании»,- отметили в компании.