«Он доставал из актеров нутро!»: Режиссер из Твери Александр Крупко о съемках фильма про Романа Виктюка

Александр Крупко за работой. Фото: страница в соцсетях Александра Крупко – ФБ/profile.php?id=100022905697264.

Александр Крупко, ныне режиссёр, оператор и директор студенческой телевизионной студии «Универ-ТВ», в конце XX – начале XXI века совместно с актером Вячеславом Гуниным несколько месяцев снимал видеоматериал про жизнь и работу Романа Виктюка. Александр Крупко посмотрел все спектакли режиссера и смог понаблюдать за эпатажем мэтра на сцене и в быту.

Вячеслав Гунин – актер, ученик Романа Виктюка, работавший с Романом Виктюком в Русском драматическом театре Литвы в Вильнюсе. Познакомились они ещё в Калинине, в тот момент, когда Роман Григорьевич был главным режиссером Театра юного зрителя.

– Для меня те съемки были очень светлыми воспоминаниями! Я многое почерпнул от него как от режиссёра и как от человека, – делится Александр Крупко.

Они побывали в здании Театра Романа Виктюка, которое тогда только передали в ведение режиссёра. Это здание бывшего Дома культуры имени Русакова, построенное ещё в 1929 году в стиле советского авангарда по проекту Константина Мельникова, памятник архитектуры.

Тогда там делали ремонт, но параллельно шли репетиции, а спектакли показывали на других площадках. Александр Крупко вспоминает, что «Служанок» они с другом смотрели аж на арене Московского цирка. Этот спектакль больше всего понравился моему собеседнику. Он вспоминает, что там играл один из «фаворитов» Виктюка – Александр Бозин.

Александр Крупко совместно с Вячеславом Гуниным снимал документальный фильм о Романе Виктюке. Фото: Евгения ГУСЕВА

– Больше всего запомнилось, как Роман Григорьевич работает с актерами. Он прямо вытаскивал из человека все его нутро. Актер приходил на репетицию одним, а уходил совсем другим. Виктюк заставлял работать внутреннюю энергетику человека. Даже на репетициях равнодушных людей не было! Роман Григорьевич сочетал в себе талант и режиссёра, и актёра.

Он не как командир приказывал или ещё что-то… Нет, он вживался в героя, которого играет актер, показывал, как это возможно прожить, сыграть… Я такого больше не встречал! - восхищенно рассказывает Александр Крупко. - Он, бывает, подойдет к актеру, что-то на ухо прошепчет, и тот сразу находит нужную интонацию, вживается в образ.

В подробности быта режиссёра Александр Константинович вдаваться не стал, уточнив лишь, что эпатаж со сцены Роман Виктюк переносил в жизнь. «Очень необычный собеседник был, который всегда экстраординарно одевался и уклончиво отвечал на вопросы», – коротко характеризует его Александр Крупко.

Напомним, Роман Виктюк с 1968 по 1970 год был главрежем Калининского театра юного зрителя. Лариса Лелянова продолжала традиции мастера, руководя ТЮЗом с 1992 по 2005 год.

– Я дружил с Ларисой Леляновой. Когда в 2005 году в театре был кризис из-за конфликта части труппы с худруком, мы снимали материалы в поддержку Ларисы Олеговны. Тогда эти телесюжеты выходили и на федеральных каналах. Среди тех, кто давал комментарий, был и Роман Виктюк, – завершает беседу Александр Крупко. – Он не забывал Тверской ТЮЗ, фактически альма-матер.

С 1968 по 1970 годы Роман Виктюк возглавлял Калининский ТЮЗ. Фото: сайт Тверского театра юного зрителя/tuz-tver.ru.

Сам Александр Крупко закончил Московский государственный институт культуры. Долгие годы он работает видеооператором в Твери. Стоял у истоков тверского ГТРК, работал на многих телеканалах. Сейчас трудится как оператор и руководитель студенческой телестудии. Александр Крупко жалеет, что те записи у него не сохранились в архивах – отдал Вячеславу Гунину, который уехал с ними по работе в Пензу. Что дальше стало с уникальной плёнкой – неизвестно.

Напомним, Роман Виктюк скончался после болезни в московской больнице 17 ноября. Ему шёл 85-й год…