Умер режиссер Роман Виктюк, который в 1968 году был главным режиссером Тверского (Калининского) ТЮЗа

Умер режиссёр, народный артист России Роман Виктюк, работавший в Тверском (Калининском) ТЮЗе. Фото: Евгения ГУСЕВА

О смерти 84-летнего режиссёра, народного артиста России Романа Виктюка стало известно 17 ноября. Об этом сообщает дирекция его театра. Ранее Роман Григорьевич был госпитализирован с коронавирусом.

На сайте Тверского театра юного зрителя сообщается, что главным режиссёром Калининского театра для детей и подростков Роман Виктюк стал 13 августа 1968 года. «Это был удивительный, талантливый человек, который на тот момент как минимум лет на 20 опережал своё время» – сказано в исторической справке.

Существует байка, что в тогдашнем Калинине Роман Виктюк ставил авангардные спектакли по пьесам, которые были не рекомендованы для постановки партийной цензурой. Кроме того, он был независим, допускал на сцене «обнаженку» и не состоял в КПСС.

В Калининском ТЮЗе «король эпатажа» поставил такие спектакли, как «Мне хочется видеть сегодня тебя» по своей пьесе, «Волшебная ёлка» Ткаченко, «Мы, джаз и привидения» Низюрского, «Одной любовью меньше» Кузнецова, «Коварство и любовь» Шиллера.

В те годы работами калининского режиссёра следила столичная театральная критика. После каждой премьеры обязательно появлялись рецензии в журнале «Театр». На спектакль «Мы, джаз и привидения» по пьесе польского драматурга Эдмунта Низюрского в ТЮЗ приезжали Андрей Кончаловский и Андрей Тарковский.

А на последний спектакль Романа Виктюка «Коварство и любовь» Шиллера приходил Марчелло Мастроянни, который в это время снимался в фильме «Подсолнухи». Съёмки проходили в Калининской области. Великий итальянский актёр был крайне удивлён, увидев в русской глубинке спектакль европейского уровня.

С 1968 по 1970 годы Роман Виктюк ставил спектакли в Калинине. Фото: сайт Тверского театра юного зрителя/tuz-tver.ru.

Что касается Шиллера, то в одном интервью Виктюк рассказал, как поспорил с Тарковским и Кончаловским, что, вопреки традиции, к 100-летию Ленина на сцене ТЮЗа не будет поставлено ничего про вождя.

И вот деятелей культуры заслушивали в Калининском обкоме КПСС на предмет того, что они делают к юбилею. Очередь дошла до Виктюка, и он процитировал строку из письма Ленина, где вождь мечтал о том, что когда-нибудь в России в театре сможет посмотреть «Коварство и любовь» Шиллера.

Виктюк сказал, что хочет реализовать мечту Ленина и поставить в Калинине Шиллера. Тогдашнему секретарю обкома КПСС Николаю Корыткову пришлось согласиться…

Но, помимо почитателей, в коллективе театра у Романа Григорьевича нашлись недоброжелатели. 6 марта 1970 года Роман Виктюк уволился по собственному желанию. Он уехал из Твери, чтобы возглавить Вильнюсский театр.

Роман Виктюк работал во многих театра России и за рубежом (Эстония, Украина, Литва). С 1996 года возглавлял созданный им Театр Романа Виктюка в Москве.

– Для Калинина и Твери это очень яркий период в театральной жизни, которому, думаю, могли многие столичные театры завидовать. Конечно, для нашей истории Роман Григорьевич сотворил большое чудо и помог театру тогда уже встать совсем на другие рельсы. Мы скорбим и соболезнуем его родным и коллегам, – прокомментировал директор Тверского театра юного зрителя Александр Бахарев. – Мы с ним последний раз виделись на съёмках короткого эпизода сериала «Физрук» в 2016 году. Площадкой был как раз тверской ТЮЗ. Роман Григорьевич долго беседовал с нами, ему была интересна судьба того театра, который он когда-то возглавлял. В итоге, режиссёр был рад, что имя Тверского ТЮЗа звучит!

Также Александр Витальевич добавил, что беспокоится о судьбе авторского театра в России. Не видно пока тех, кто придёт на смену «театральным глыбам» и готов бросить на алтарь театра всю свою жизнь и заниматься только искусством.

28 октября Роману Григорьевичу Виктюку исполнилось 84 года. День рождения он встречал в больнице…