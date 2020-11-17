За зиму Тверь съест 33750 пудов соли и избавится от 30 тысяч кубометров снега

Наши дороги этой зимой будут посыпать так называемым галитом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Не пуд, а целых 33 тысячи 750 пудов* соли съест Тверь этой зимой. Или, в более привычных нам единицах измерения, 540 тонн - 540 000 килограммов. Именно столько реагента закупит городская администрация на зиму 2020 - 2021 годов.

На 540 тонн технической соли, согласно информации с сайта госзакупок, казна планирует потратить 2 млн 754 тысячи рублей. А значит, один килограмм такой соли обойдется в 5 рублей 10 копеек. Дешевле, чем поваренная соль: ее оптом продают от 7 рублей за кило.

Техническая соль бывает разного состава. Наши дороги этой зимой будут посыпать так называемым галитом. Галит, как он есть, добывается в природе. Это тот же хлорид натрия, что и соль поваренная. Только техническая соль галит – с примесями, содержит хлориды калия и магния.

И хоть все эти вещества условно съедобны, пробовать техническую соль на зубок мы настоятельно не рекомендуем! Стоит помнить о концентрации, а также о том, что галит, добытый карьерным методом, не проходит никакой очистки.

Сколько технической соли вымесит своими ногами за зиму один житель Твери, посчитать сложно. В грубом приближении под ноги каждого тверичанина коммунальщики высыпят 1 килограмм 270 граммов реагента.

В общем - берегите обувь! Замшевые сапожки не забывайте своевременно чистить и обрабатывать влагоотталкивающими аэрозолями. Кожаные – смазывайте магазинным воском. А вот синтетической обувке, если содержать ее в чистоте, соль почти не страшна.

Ну а тот снег, что реагент не возьмет, будут вывозить с улиц и дорог. Согласно проекту тендера, размешенному на сайте госзакупок 17 ноября, потратить на это планируют 4 млн 240 тыс. 200 рублей. Снег будут вывозить на полигон на улице Паши Савельевой. В техзадании значится, что всего с улиц города должно быть вывезено не более 30 000 кубометров снега, если он, конечно, будет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Парк хозяйственной техники Твери пополнят четыре автомобиля

Для нужд МУП «ЖЭК», ответственного за зимнюю уборку города, в этом году купят два новых грузовых автомобиля. Выделено на это около 3,5 млн рублей, то есть почти по 1,75 млн за один грузовик.

Это будут машины категории N1 (массой не более 3,5 тонн) с дизельным двигателем. Совсем новенькие – не старше 2020 года выпуска. Водителю такого грузовичка будет вполне комфортно: в спецификации указано, что кабина должна быть оборудована электроподогревом, электростеклоподъемниками, магнитолой и аудио-колонками.

Еще городской парк хозтехники пополнится двумя легковыми авто в кузове «универсал» или «минивэн» для перевозки инструментов и инвентаря, необходимого для содержания улично-дорожной сети. Каждая машина обойдется городскому бюджету примерно в 753 тысячи рублей.

* Пуд - единица веса в старой русской системе мер. Равна 16 кг.