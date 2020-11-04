«Комсомольская правда»-Тверь» помогла восстановить могилу ветерана Великой Отечественной войны, кавалера трёх орденов

Старое развалившееся надгробие заменено на новый памятник. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Эта история началась ранней весной-2020 с письма в тверскую редакцию «Комсомольской правды» дочери ветерана Великой Отечественной, трижды орденоносца Владислава Константиновича Иванова. 78-летняя Маргарита Владиславовна рассказала, что памятник отцу, умершему в 1959 году, развалился. Не имея финансовой возможности заменить его, она обратилась в Тверской военный комиссариат, ведь скоро 75-летие Великой Победы, и... получила отказ.

Слишком рано умер фронтовик. На компенсацию по закону могут рассчитывать лишь те родственники, чьи родные, участники Великой Отечественной, умерли после 1990 года. «Мой отец отвоевал пять лет и не заслужил памятника... Он пришёл домой с войны весь больной, поэтому рано умер... Ну как понимать этот отказ комиссариата? Кто воевал - значит, тот не заслужил», - строки из письма дочери ветерана.

В военкомате помочь никак не могли: закон есть закон.

А ведь Владислав Иванов прошел от Калинина до Берлина, майор, командовал взводом, ротой, батальоном, позже служил в штабе фронта. Четыре серьезных ранения. Трижды орденоносец: орден Красной Звезды, орден Боевого Красного Знамени, орден Отечественной войны первой степени. Много других наград.

После победы был комендантом в городе под Берлином. Потом вернулся в родной Калинин. Здесь ждали жена и четырехлетняя дочка. Отмеренных судьбой 14 мирных лет работал в администрации Калининской области.

Кавалер трёх орденов Владислав Иванов и письмо его дочери в тверскую «Комсомолку». Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Конечно же, мы решили помочь и кинули клич - опубликовали рассказ о ветеране с надеждой, что найдутся желающие восстановить надгробие.

На нашу просьбу откликнулись специалисты проекта «Никто не забыт, ничто не забыто». Этот проект осуществляет восстановление памятников и захоронений, следит за их содержанием, составляет и готовит а публикации интерактивную карту памятников региона. Вместе координаторами проекта мы побывали на могиле - сделали замеры.

«К 9 Мая успеем», - думали мы. Но все планы спутал коронавирус. Карантин, ограничения, отмены празднований юбилея Победы, ежедневные цифры заболевших коронавирусом - как сводки с фронтов... Оказались в ковидном госпитале и переболели и некоторые из тех, кто высказал намерение помогать нам.

Наконец: лето и короткий период коронавирусного затишья. Конечно же, мы не забыли о данном обещании по восстановлению могилы ветерана. Работы продолжились. В конце октября памятник кавалеру трёх орденов Владиславу Иванову был готов. Чёрный мрамор, на нем не только портрет героя, но и три ордена. Православная лампадка рядом с могильной плитой, венчаемая позолоченным крестиком. 2 ноября произведён монтаж.

На монтаже присутствовала дочь ветерана.

- Огромное спасибо «Комсомолке», координаторам проекта «Никто не забыт, ничто не забыто», что помогли с восстановлением могилы отца. Сама бы я не смогла оплатить такой памятник. Да и времена сейчас скверные - коронавирус. Спасибо, что за всеми сегодняшними хлопотами не забыли о моей просьбе, - благодарила Маргарита Владиславовна.

Руководитель проекта «Никто не забыт, ничто не забыто» Алексей Шарабарин пообещал, что в будущем году волонтеры проекта займутся благоустройством ограды на могиле ветерана. В нынешнем сезоне на этом кладбище силами проекта было приведено в порядок несколько могил бойцов.

«Комсомольская правда»-Тверь» выражает благодарность за участие и помощь в реализации проекта Алексею Шарабарину, Владимиру Левицкому, Елене Бурлаковой, Виктору Шаханову.

Перед началом монтажа. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА