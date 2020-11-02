«Ржевский выступ»: В Музее Победы покажут фильм тверских поисковиков

Тяжела работа поисковика, но так важна. Фото: стопкадр из фильма "Ржевский выступ"

Перед зрителем с высокого холма открывается панорамный вид на зеленое с проплешинами поле и густые леса подальше. По пересекающей поле грунтовке ползет машина. Больше 70 лет назад вот так же немецкий наводчик или пулеметчик наблюдал, как ползком и перебежками идут в наступление советские солдаты…

Здоровый мужчина с бородкой, указывая вниз, рассказывает: «Там нашли в позапрошлом году верхового бойца, лежал рядом с дорогой, в полном обмундировании, с винтовкой, в каске, в валенках…» Его нашли прямо у дороги. И, как метко, с оттенком горечи, дополняет рассказ мужчина, мимо него много лет ездили на шашлыки люди. Вот такое соседство мира и войны. Вернее, эха войны...

Это описание снятого в одном из мест Оленинского края отрывка из документального фильма «Ржевский выступ». Он был создан молодым режиссером из Москвы Анной Синицкой вместе с участниками поискового отряда «Поколение» - части Тверской региональной общественной организации «Память поколений».

3 ноября фильм покажут на сайте Музея Победы в рамках всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств».

- Мы с 2013 года в рамках нашего проекта «Ржевский выступ» ищем останки солдат в местах сражений на северо-западе Ржевского выступа, то есть в Оленинском районе, там в 2016-2018 годах и снимали фильм, - рассказала «КП»-Тверь» председатель Тверской региональной общественной организации «Память поколений» Наталья Назарова.

"память поколений" привлекает к поиковой работе школьников. Это важно для воспитания в детях непоказного уважения к истории своей Родины. Фото: стопкадр из фильма "Ржевский выступ"

Одним из главных мест поисковых экспедиций «Поколения», которых за все годы набралось уже точно не меньше пятидесяти, являются окрестности села Холмец. С февраля 1942 по март 1943 года на этом направлении с войсками нацистской Германии сражались 158-я и 186-я стрелковые дивизии. Они несли огромные потери. Всего в этих местах, по словам Натальи Назаровой, погибло около 15 тысяч человек.

Руководитель «Памяти поколений» сообщила, что только под Холмецом бойцы их поискового отряда подняли останки около 700 советских солдат и офицеров.

- В этом году подняли останки 74 воинов, и личности лишь пятерых из них смогли установить, - признается Наталья Валентиновна.

Сохранившаяся в более менее читабельном состоянии записочка в медальоне. На самом деле - большая редкость. Фото: стопкадр из фильма "Ржевский выступ"

Она рассказала, как был снят фильм и, в частности, про режиссера:

- Один из активнейших участников «Памяти поколений» Александр Мазин был знаком с продюсером, тот в свою очередь знал Анну Синицкую - выпускницу ГИТИСа, которая живет в Москве. В итоге ей предложили поучаствовать в проекте: снять фильм о том, что происходило на северо-западе Ржевского выступа, о поисковиках, которые сейчас продолжают искать останки погибших. В итоге получился, на мой взгляд, очень душевный фильм. Кстати, Анна стала участником «Памяти поколений», постоянно ездит к нам, снимает ролики для нас, участвует в раскопах. Последний раз приезжала в августе.

Сам фильм можно посмотреть не только на сайте Музея Победы, он выложен в видеохостинге Youtube.

ВАЖНО!

Усилиями общественного поисково-исследовательского объединения «Память поколений» в селе Холмец в 2018 году был открыт небольшой музей «Ржевский выступ». Как писала «КП»-Тверь», в нем должна появиться инсталляция фрагмента боя. Над ее созданием работает московский скульптор Андрей Смирнов - автор известной тверской скульптуры Михаила Круга, присевшего на скамейку на бульваре Радищева.

Андрей Смирнов рассказал нам, что, несмотря на пандемию, работа идет. Он рассчитывает, что инсталляция будет открыта в начале следующей весны.