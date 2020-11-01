Коронавирус в Твери, последние новости на 1 ноября 2020: до Ржевского мемориала запустили автобус, а предпринимателям предложили брать льготные займы

До Ржевского мемориала туристы смогут доехать на автобусе Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на 1 ноября 2020 таковы:

выявлены 9574 случая заражения COVID-19 (+152 инфицированных за последние сутки).

3689 (+52) человек изолированы.

324 (+5 за сутки) умерли.

5561 (+ 95) выздоровели.

В Твери продолжает действовать масочный режим, введённый губернатором с 12 октября текущего года.

Пятёрка лидеров по числу заражённых на 1 ноября выглядит так:

Тверь 3217 (+40)

Конаковский район 665 (+2)

Кимры 647 (+9)

Ржев 649 (+13)

Торжок 455 (+6)

Графика: Яндекс

С 1 ноября в Тверской области будет курсировать новый автобусный маршрут №455. На нем туристы смогут доехать от Ржева до Ржевского мемориала Советскому солдату.

На линию выйдет один низкопольный автобус среднего класса с логотипом мемориала. Время движения: с 8:00 до 20:30. Из Ржева автобус отправится от автовокзала и по пути до мемориала совершит 13 остановок. Маршрут установлен протяженностью 9 км.

Также, с 1 ноября автобусы Твери переходят на зимнее расписание. В особенности это касается пригородных маршрутов.

В Тверской области в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса предпринимателям предоставлена возможность рефинансировать банковские кредиты с помощью льготных займов.

При этом важно соблюсти два условия: остаток кредита субъекта малого или среднего предпринимательства должен быть не более 5 млн рублей; кредит должен быть взят на предпринимательские цели без просрочек платежей.

По данным правительства Тверской области, востребованность льготных займов для предпринимателей за 9 месяцев 2020-го выросла на 60% – со 146 до 234 займов.