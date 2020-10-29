«Тверь» совсем истрепалась: На речном вокзале планируют поставить новый арт-объект

Старую надпись «Тверь» на Речном заменят на новую. Фото: Степан КАМЕНЕВ

29 октября в сети появились четыре эскиза, выполненных, по словам источника, близкого к власти, профессиональными дизайнерами. Это варианты проекта надписи «Тверь», которая с 2016 года приветствует туристов, прибывающих в областной центр водным путём к речному вокзалу.

За четыре года буквы, в основе которых железная конструкция, а покрывает материал, как на искусственном газоне, несколько раз подвергались нападкам вандалов. Да и тверичане, а также гости города, которые залезали на них, чтобы сфотографироваться, вредили обшивке.

Когда я приближался по набережной к «Твери», чтобы сделать фото, несколько молодых людей облепили арт-объект. Двое парней, взгромоздившись на «е» и «ь», качались на них.

Молодые люди делают селфи на фоне надписи «Тверь». Фото: Степан КАМЕНЕВ

Подойдя ближе, я увидел, что конструкция уже покрыта заплатками. И действительно выглядит непрезентабельно.

Разработчики нового проекта указывают, что нынешние «травяные» буквы ремонту не подлежат, поэтому их демонтируют и поставят новые. Предположительно уже в этом году. Также, согласно проекту, должна появиться подсветка.

Первый вариант вызывает ассоциации с автобусами областного перевозчика «Транспорт Верхневолжья». Синий цвет напоминает раскраску общественного транспорта, который появился в Твери и Калининском районе в феврале 2020 года.

Синий цвет а-ля «Транспорт Верхневолжья».

Во втором варианте почему-то выделена и повернута буква «в» – видимо, это намек на глагол «верь».

«В» – значит «верь»?

Третий вариант выглядит так, словно сделан из дерева. Вероятно, материал будет соответствовать дизайну композиции.

«Деревянная» надпись.

И четвёртый проект полностью скопирован с нынешней надписи у железнодорожного вокзала. «Добро пожаловать. Тверь» гласит она.

Копия приветственной надписи у железнодорожного вокзала.

«КП»-Тверь» в группе в соцсетях запустила голосование, чтобы выяснить, какой вариант будет ближе всего тверичанам. Реализовать задуманное предполагают во время благоустройства набережной Афанасия Никитина. По планам в 2020 году. Новая надпись, судя по эскизам, будет на том же месте.

А где ещё находятся арт-объекты с названием города?

Например, в ландшафтном парке «Тьмака». Пока прогулочным шагом подходил к белым буквам, заметил, как мама фотографирует на фоне «Твери» своих детей.

Мама фотографирует детей в ландшафтном парке «Тьмака». Фото: Степан КАМЕНЕВ

И с лицевой стороны конструкция выглядит вполне прилично, никаких изъянов не заметно. В то же время, если заглянуть на «изнанку», можно заметить несколько трещин. Что ж, видимо, эту надпись ждёт косметический ремонт.

А вообще издалека она притягивает взгляд и напоминает о благоустроенной общественной зоне отдыха. Поставлена она в прошлом году.

Напомним, в октябре 2019 года две буквы «т» и «в» куда-то пропали. В середине ноября в администрацию Твери обратился один из жителей, который нашёл их в Тьмаке. Тогда надпись восстановили на новом месте на территории парка.

На «Твери» появились трещины. Фото: Степан КАМЕНЕВ

И третья надпись «Тверь» встречает гостей города рядом со зданием железнодорожного вокзала. Этот арт-объект установили в 2017 году.

Приветствие поставили сразу с мощной подсветкой.

Отправляясь куда-то в поездку, я несколько раз замечал, что на белых буквах прилеплены стикеры футбольных фанатов, посещавших областной центр.

«Добро пожаловать. Тверь» и собака у ж/д вокзала. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Сейчас от этого остались чуть заметные следы. В целом выглядит всё достойно, кроме небольшого граффити с задней стороны, да грязи на подставке, куда крепятся буквы. Но это дело поправимое.

Безусловно, надписи, привлекающие внимание туристов и жителей Твери, – очень важные элементы городского пейзажа. Главное, чтобы за вывесками не терялся и сам город, где по-прежнему существуют проблемы, требующие незамедлительного решения.