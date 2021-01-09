Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 9 января 2021 года: 228 человек заразились коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 24100 случаев заражения COVID-19.Выздоровели 19141 человек (+225).Изолированы 4490 больных (+3).Умерли 469 человек (0).Число лабораторных исследований 469 607 (+1633).Безусловный лидер по числу заболевших среди муниципалитетов региона – Тверь. В областной столице на 9 января выявлено 7720 случаев заражения коронавирусом (+52 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район – 1779 (+1)Ржев – 1429 (+6)Вышневолоцкий городской округ – 1389 (+9)Торжок – 1144 (+6)Кимры – 1073 (+15)Калининский район – 959 (+15)8 января, в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски», в итальянском Валь-ди-Фьемме, прошел масс-старт классическим стилем среди женщин. Победу одержала лыжница из Твери Наталья Непряева.Две трети гонки Наталья Непряева держалась в группе лидеров, не форсируя события. Но на последнем подъеме десятикилометровки ускорилась и не оставила соперницам никакого шанса.Биологи реабилитационного центра спасения диких животных «Ромашка», что расположен в Зубцовском районе Тверской области, выложили на своей страничке в соцсети занимательное видео игры двух рысей, за которыми наблюдают волки.Рыси, как это свойственно всему семейству кошачьих, забавляют себя играми — катают снежки, играют друг с другом, залезают на деревянный шест и перекладину.За всем этим внимательно из своего вольера наблюдает один из двух волков. Ему явно нравится игра рысей и в какой-то момент он намеревается подойти поближе. Но рыси тут же прыгают на сетку вольера и отпугивают любопытного волка.Это повторяется несколько раз.