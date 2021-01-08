8 января, в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски», в итальянском Валь-ди-Фьемме, прошел масс-старт классическим стилем среди женщин. Победу одержала лыжница из Твери Наталья Непряева.Две трети гонки Наталья Непряева держалась в группе лидеров, не форсируя события. Но на последнем подъеме десятикилометровки ускорилась и не оставила соперницам никакого шанса.Наталья Непряева уверенно победила.Второе место досталось Катарине Хенниг из Германии, третье у шведки Эбби Андерссон.Напомним, выросшая в Твери, Непряева с весны 2019 года представляет Архангельскую область. Но в Твери живут её мама, папа и младшая сестра. Мама — тренер по лыжам, сестра тоже лыжница.