Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 3 января 2021 года неутешительны: 230 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 22 733 случая заражения COVID-19.Выздоровели на 3 января 17 977 человек (+93 за последние сутки).Изолированы 4 300 человека (+137), умерли 456 человек (0).Безусловный лидер по числу заболевших среди муниципалитетов Тверской области – Тверь. В областной столице на 3 января выявлено 7 312 случаев Ковида (+67 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район 1663Ржев 1392Вышневолоцкий городской округ 1343Торжок 1093Кимры 1043.Калининский район 898.Проведено лабораторных исследований 455 341 (за сутки + 1195).2 января Тверскую область посетил министр здравоохранения Тверской области Михаил Мурашко. Его сопровождал губернатор Игорь Руденя.Министр осмотрел работу Центра обработки вызовов системы 112 Тверской области. Центр с 2017 года принимает вызовы из всех муниципалитетов Тверской области.Далее Михаил Мурашко ознакомился с диспетчерским центром скорой медицинской помощи, и с одноимённой клинической больницей.Осмотрел министр сосудистый центр Областной клинической больницы, где вот уже 10 лет оказывается высокотехнологичная помощь больным с острым коронарным синдромом.А финальным пунктом стал коронавирусный госпиталь ОКБ, в красную зону которого вместе вошли и губернатор и министр.- Сегодня в рамках врачебного консилиума мы обсудили лечебные подходы, которые выработаны в Тверской области и которые заслуживают особого внимания. В том числе видели правильный подход к микробиологическому мониторингу в реанимационных отделениях, – отметил Михаил Мурашко подводя итоги посещения госпиталя.- Мы на месте разобрали практически каждый отрезок технологии лечения людей, оценили ремонты, оборудование, которое было закуплено – это ИВЛ, мониторы и другая техника. Очень важно выйти на новый уровень работы. Сегодня пациентам госпиталей оказывается высокотехнологичная помощь с учетом опыта работы инфекционных госпиталей страны, - подчеркнул Игорь Руденя.