Все катки Твери: расписание работы, адреса и цены

Отправляясь на каток, помните о правилах эпидемиологической безопасности! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скользить по ровной глади льда на сверкающих лезвиях коньков - найдется ли развлечение лучше? Это романтично, весело и весьма полезно для здоровья. Только не забывайте: чтобы катание на коньках действительно было здоровым удовольствием, в период пандемии нужно соблюдать правила. На открытом катке - блюсти социальную дистанцию, а на закрытом еще и маской себя обезопасить придется.

ОТКРЫТЫЕ КАТКИ

«Губернский каток» на Тверском ипподроме (1-я Соляная, 1)

Если позволяет погода, работает по графику: четверг-пятница с 16:00 до 22:00, суббота-воскресенье с 12:00 до 22:00.

Входной билет на каток для взрослого стоит 140 руб., детский (с 3 до 12 лет) - 100 руб. Прокат коньков на 1 час - 60 руб. Заточка и правка одной пары коньков - 250 руб.

Есть теплая раздевалка и буфет. Работает ли каток в конкретный день, можно уточнить в группе в соцсети.

Каток на площади Славы

Если позволяет погода, работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Есть теплая раздевалка.

Входной билет со своими коньками для взрослого - 100 руб., детский (для дошкольников до 7 лет) - 80 руб. Аренда коньков (включая прокат льда) -150 руб. для взрослых, 100 руб. для дошкольников. Необходим залог в 1000 руб. или паспорт.

Актуальная информация о работе катка в его группе в соцсети.

Каток в парке Победы

При благоприятной погоде откроется в ближайшие выходные, 19-20 декабря. Каток будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Стоимость проката коньков - 150 руб./час. Для посетителей со своими коньками стоимость прохода на каток - 100 руб. Заточка коньков - 200 руб.

Актуальная информация о работе катка - в паблике в соцсети.

Каток в ландшафтном парке «Тьмака»

Привычного катка в горсаду в этом году не будет, там оставят только горку для катания на тюбингах и ледянках. А каток откроют в ландшафтном парке «Тьмака». Его планируют залить к концу декабря. Цены пока не опубликованы, но можно ориентироваться на расценки катка в парке Победы (оба парка подведомственны МУПу «Дирекция парков»).

ЗАКРЫТЫЕ КАТКИ

Дворец спорта «Юбилейный»

Каток работает ежедневно. По будням с 20:15 до 21:15, по субботам и воскресеньям с 16:00 до 17:00 и с 19:00 до 20:00. Стоимость катания для взрослых - 180 руб./час, для детей до 14 лет - 100 руб./час.

Прокат коньков - 80 руб./час. Залог за прокат пары коньков - 2 000 руб. или документ, удостоверяющий личность.

Адрес: Тверь, Краснофлотская наб., 3. Телефон (4822) 42-10-10.

Ледовый комплекс «Кристалл»

Работает по графику: среда, четверг, пятница с 20:15 до 21:15; суббота и воскресенье с 17:00 до 18:00 и с 20:00 до 21:00. Стоимость катания для взрослых - 150 руб., для детей до 12 лет - 80 руб., для детей из многодетных семей до 18 лет катание бесплатное. Прокат коньков - 80 руб.

Адрес: Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 44, корпус 1. Телефон (4822)56-90-85.

Ледовая арена «Орбита»

Работает по графику: понедельник и среда с 20:15 до 21:15; пятница с 20:00 до 21:00; суббота с 13:30 до 14:30, с 19:00 до 20:00; воскресенье с 14:45 до 15:45, с 17:45 до 18:45. Расписание может меняться - лучше заранее уточнить его по телефону.

По выходным на катке организуют светомузыкальную программу (12+): в субботу с 20:30 до 21:30, в воскресенье с 19:15 до 20:15.

Для взрослых катание стоит 150 руб., для детей - 80 руб., инвалидам скидка 50%. Дети из многодетных семей катаются бесплатно. Прокат коньков - 80 руб., заточка коньков - 150 руб.

Адрес: г. Тверь, Петербургское ш., 33, корп. 1. Телефон (4822) 39-62-11.

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