Программа Дмитрия Гуменюка "Жизнь в городе"

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:46:34+03:00

Жизнь в городе 10.02.2020 00:00 00:00

Как областному центру начать больше зарабатывать, на что пойдут бюджетные средства в этом году; когда и по каким принципам будет сформирована молодежная палата в городской Думе; чего ждать от архитектурного конкурса, призванного преобразить Парк Победы; что будет на месте морозовского городка после расселения; насколько полезны для города и горожан зоны платной парковки