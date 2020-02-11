2020-02-11T10:46:34+03:00
Радио «Комсомольская правда» - Тверь
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Олег ЗИНЧЕНКОДмитрий ГУМЕНЮК

Программа Дмитрия Гуменюка "Жизнь в городе"

Гуменюк Дмитрий Юрьевич г. ТверьГуменюк Дмитрий Юрьевич г. Тверь

Как областному центру начать больше зарабатывать и на что пойдут бюджетные средства в 2020 году?

Жизнь в городе 10.02.2020

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Как областному центру начать больше зарабатывать, на что пойдут бюджетные средства в этом году; когда и по каким принципам будет сформирована молодежная палата в городской Думе; чего ждать от архитектурного конкурса, призванного преобразить Парк Победы; что будет на месте морозовского городка после расселения; насколько полезны для города и горожан зоны платной парковки

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7 Октября 2019 18:03 - 19:02

Радио «Комсомольская правда» - Тверь

Тема: Чтобы Тверь стала интересна для туристов, её надо сделать привлекательной для жителей

В студии: Олег ЗИНЧЕНКО

В гостях: Алексей ЖОГОЛЕВ, Дмитрий ГУМЕНЮК
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