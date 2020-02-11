Программа Дмитрия Гуменюка "Жизнь в городе"
Как областному центру начать больше зарабатывать и на что пойдут бюджетные средства в 2020 году?
Жизнь в городе 10.02.2020
Как областному центру начать больше зарабатывать, на что пойдут бюджетные средства в этом году; когда и по каким принципам будет сформирована молодежная палата в городской Думе; чего ждать от архитектурного конкурса, призванного преобразить Парк Победы; что будет на месте морозовского городка после расселения; насколько полезны для города и горожан зоны платной парковки