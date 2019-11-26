Авторская программа Дмитрия Гуменюка "Жизнь в городе"
Молодежная политика - это реальность или красивая фантазия?
"Жизнь в городе" с Дмитрием Гуменюком от 25.11 19 г.
Тема воспитания молодежи, желание научить ее правильно жить - все это занимает одно из главных мест в повестке новостей. Все это называется молодежная политика. Но так ли это на самом деле?
Гость - Александр Иванников. Председатель общественного совета при Комитете по делам молодежи Тверской области, проректор по воспитательной работе ТГТУ.