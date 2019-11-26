2019-11-26T16:17:06+03:00
Радио «Комсомольская правда» - Тверь
Олег ЗИНЧЕНКОДмитрий ГУМЕНЮК

Авторская программа Дмитрия Гуменюка "Жизнь в городе"

Дмитрий Гуменюк и Александр Иванников. Радио "Комсомольсая правда" г. Тверь.Дмитрий Гуменюк и Александр Иванников. Радио "Комсомольсая правда" г. Тверь.

Молодежная политика - это реальность или красивая фантазия?

"Жизнь в городе" с Дмитрием Гуменюком от 25.11 19 г.

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Тема воспитания молодежи, желание научить ее правильно жить - все это занимает одно из главных мест в повестке новостей. Все это называется молодежная политика. Но так ли это на самом деле?

Гость - Александр Иванников. Председатель общественного совета при Комитете по делам молодежи Тверской области, проректор по воспитательной работе ТГТУ.

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7 Октября 2019 18:03 - 19:02

Радио «Комсомольская правда» - Тверь

Тема: Чтобы Тверь стала интересна для туристов, её надо сделать привлекательной для жителей

В студии: Олег ЗИНЧЕНКО

В гостях: Алексей ЖОГОЛЕВ, Дмитрий ГУМЕНЮК
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