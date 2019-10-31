2019-10-31T14:04:21+03:00
Радио «Комсомольская правда» - Тверь

Программа УТРО-ТВЕРЬ и Цирк с новой программой "Звездный круиз"

Марина Руденко - дрессировщица хищных животных, Артем Ткаченко - акробат вольтижер и Дмитрий Дубов - шоумен и иллюзионистМарина Руденко - дрессировщица хищных животных, Артем Ткаченко - акробат вольтижер и Дмитрий Дубов - шоумен и иллюзионист

Эфир УТРО-ТВЕРЬ Цирк 31.10.19

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В гостях у радио Комсомольская правда Тверь в утреннем эфире побывали артисты шоу-программы "Звездный круиз", которая стартовала 26 сентября в Тверском цирке: обворожительная Марина Руденко - дрессировщица хищных животных, молодые, но перспективные Артем Ткаченко - акробат вольтижер и Дмитрий Дубов - шоумен и иллюзионист.

Обсудили с гостями не только новую шоу-программу "Звездный круиз", но и немного поговорили о буднях и ежедневных хлопотах. Принимали звонки радиослушателей и отвечали на вопросы.

Эфир получился живой и очень легкий! Даже вопрос: "Впадают ли дрессированные цирковые мишки в зимнюю спячку?", не смог смутить наших артистов!

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Радио «Комсомольская правда» - Тверь

Тема: Чтобы Тверь стала интересна для туристов, её надо сделать привлекательной для жителей

В студии: Олег ЗИНЧЕНКО

В гостях: Алексей ЖОГОЛЕВ, Дмитрий ГУМЕНЮК
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