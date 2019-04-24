2019-04-25T08:36:55+03:00
Радио «Комсомольская правда» - Тверь
Олег ЗИНЧЕНКО@OzinTver

Может ли в Твери пьяный пешеход попасть в поле зрения ГИБДД

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И правда ли, что теперь с помощью камер видеофиксации будут отслеживать наличие у водителя полиса ОСАГО.

Только у нас. Тверь. 24.04.2019

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А так же: какие пробки нас ожидают летом, почему мотоциклисты чаще становятся участниками тяжёлых аварий и следит ли ГИБДД за качеством велодорожек.

Об этом и не только разговаривали в прямом эфире с начальником отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тверской области Павлом Власовым.

Разговор слушайте в плеере выше.

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