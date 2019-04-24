Может ли в Твери пьяный пешеход попасть в поле зрения ГИБДД
И правда ли, что теперь с помощью камер видеофиксации будут отслеживать наличие у водителя полиса ОСАГО.
Только у нас. Тверь. 24.04.2019
А так же: какие пробки нас ожидают летом, почему мотоциклисты чаще становятся участниками тяжёлых аварий и следит ли ГИБДД за качеством велодорожек.
Об этом и не только разговаривали в прямом эфире с начальником отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тверской области Павлом Власовым.
Разговор слушайте в плеере выше.