Начальник ГИБДД Тверской области рассказал, нужна ли парковка на площади Михаила Тверского

27 Март 18:03 2019-03-28T08:41:31+03:00

Начальник ГИБДД Тверской области отвечает на вопросы радиослушателей 00:00 00:00

Каждую последнюю среду месяца начальник Управления ГИБДД России по Тверской области Денис Черных приходит в тверскую студию "Радио "Комсомольская правда" и отвечает на вопросы радиослушателей.

В этот раз традиция так же была соблюдена.

Денис Игоревич объяснил, как избежать очередей при замене водительских удостоверений, стоят ли регулировщики на оживлённых перекрёстках, планируется ли в Твери нанесение разметок-вафельниц и много другое.

Конечно же, значительное время было уделено ответам на вопросы радиослушателей.

Полностью разговор слушайте в плеере выше.