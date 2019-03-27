Начальник ГИБДД Тверской области рассказал, нужна ли парковка на площади Михаила Тверского
И ответил на вопросы радиослушателей
Начальник ГИБДД Тверской области отвечает на вопросы радиослушателей
Каждую последнюю среду месяца начальник Управления ГИБДД России по Тверской области Денис Черных приходит в тверскую студию "Радио "Комсомольская правда" и отвечает на вопросы радиослушателей.
В этот раз традиция так же была соблюдена.
Денис Игоревич объяснил, как избежать очередей при замене водительских удостоверений, стоят ли регулировщики на оживлённых перекрёстках, планируется ли в Твери нанесение разметок-вафельниц и много другое.
Конечно же, значительное время было уделено ответам на вопросы радиослушателей.
Полностью разговор слушайте в плеере выше.