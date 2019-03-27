2019-03-28T08:41:31+03:00
Радио «Комсомольская правда» - Тверь
Олег ЗИНЧЕНКО@OzinTver

Начальник ГИБДД Тверской области рассказал, нужна ли парковка на площади Михаила Тверского

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И ответил на вопросы радиослушателей

Начальник ГИБДД Тверской области отвечает на вопросы радиослушателей

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Каждую последнюю среду месяца начальник Управления ГИБДД России по Тверской области Денис Черных приходит в тверскую студию "Радио "Комсомольская правда" и отвечает на вопросы радиослушателей.

В этот раз традиция так же была соблюдена.

Денис Игоревич объяснил, как избежать очередей при замене водительских удостоверений, стоят ли регулировщики на оживлённых перекрёстках, планируется ли в Твери нанесение разметок-вафельниц и много другое.

Конечно же, значительное время было уделено ответам на вопросы радиослушателей.

Полностью разговор слушайте в плеере выше.

Скачать передачу [mp3, 43.6 МБ]
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13 Августа 2018 18:05 - 19:04

Радио «Комсомольская правда» - Тверь

Тема: Можно ли с помощью ужесточения уголовной ответственности медиков, улучшить качество здравоохранения

В студии: Олег ЗИНЧЕНКО

В гостях: Николай БАЖЕНОВ, Роберт РАБИНОВИЧ
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