Утро в Твери: обсуждаем главные утренние новости и актуальные темы

31 Янв. 09:05 2019-02-05T12:34:28+03:00

Старт экспедиции Витуса Беринга из Твери 00:00 00:00

Вторая полярная экспедиция, самая масштабная из всех когда-либо проводимых в мире, стартовала из Твери под руководством капитан-командора Витуса Беринга 10 октября 1733 года. Но спустя время это событие в Твери и мире оказалось забытым.

Почему? Как восстановить историческую справедливость? Это и не только обсудили в эфире с нашим гостем, директором исследовательского краеведческого центра "Землепроходцы" Сергеем Панюхиным.

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