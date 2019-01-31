Утро в Твери: обсуждаем главные утренние новости и актуальные темы
Почему старт самой масштабной из всех полярных экспедиций оказался забыт
Старт экспедиции Витуса Беринга из Твери
Вторая полярная экспедиция, самая масштабная из всех когда-либо проводимых в мире, стартовала из Твери под руководством капитан-командора Витуса Беринга 10 октября 1733 года. Но спустя время это событие в Твери и мире оказалось забытым.
Почему? Как восстановить историческую справедливость? Это и не только обсудили в эфире с нашим гостем, директором исследовательского краеведческого центра "Землепроходцы" Сергеем Панюхиным.
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