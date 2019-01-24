Начальник ГИБДД Тверской области ответил на вопросы радиослушателей

24 Янв. 18:05 2019-01-25T11:49:35+03:00

Только у нас. 24 января 2019 года 00:00 00:00

Начальник Управления ГИБДД по Тверской области Денис Черных целый час в прямом эфире отвечал на звонки радиослушателей.

Денис Игоревич рассказал, что все собираемые средства от штрафов поступают в казну Тверской области.

Поведал, что в этом году в Твери пройдут масштабные работы по ремонту магистральных улиц города.

Поделился новостью, что в ближайшее время эвакуация авто на штрафстоянки будет осуществляться государственной конторой, а не частниками.

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