Начальник ГИБДД Тверской области ответил на вопросы радиослушателей
Весь час студийный телефон не смолкал.
Только у нас. 24 января 2019 года
Начальник Управления ГИБДД по Тверской области Денис Черных целый час в прямом эфире отвечал на звонки радиослушателей.
Денис Игоревич рассказал, что все собираемые средства от штрафов поступают в казну Тверской области.
Поведал, что в этом году в Твери пройдут масштабные работы по ремонту магистральных улиц города.
Поделился новостью, что в ближайшее время эвакуация авто на штрафстоянки будет осуществляться государственной конторой, а не частниками.
Это и многое другое слушайте в плеере выше.