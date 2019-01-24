2019-01-25T11:49:35+03:00
Радио «Комсомольская правда» - Тверь
Олег ЗИНЧЕНКО@OzinTver

Начальник ГИБДД Тверской области ответил на вопросы радиослушателей

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Весь час студийный телефон не смолкал.

Только у нас. 24 января 2019 года

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Начальник Управления ГИБДД по Тверской области Денис Черных целый час в прямом эфире отвечал на звонки радиослушателей.

Денис Игоревич рассказал, что все собираемые средства от штрафов поступают в казну Тверской области.

Поведал, что в этом году в Твери пройдут масштабные работы по ремонту магистральных улиц города.

Поделился новостью, что в ближайшее время эвакуация авто на штрафстоянки будет осуществляться государственной конторой, а не частниками.

Это и многое другое слушайте в плеере выше.

Скачать передачу [mp3, 42.5 МБ]
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Радио «Комсомольская правда» - Тверь

Тема: Можно ли с помощью ужесточения уголовной ответственности медиков, улучшить качество здравоохранения

В студии: Олег ЗИНЧЕНКО

В гостях: Николай БАЖЕНОВ, Роберт РАБИНОВИЧ
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