4 Дек. 09:05 2018-12-04T11:41:51+03:00

Актёр театра и кино Тарас Кузьмин решил в Рыбинске не выделяться и заявил о своих симпатиях к поэту-песеннику, уроженцу этих мест Льву Ошанину. Фото с персональной странички актёра.

В Рыбинске в караоке-барах запрещены песни тверского шансонье Михаила Круга 00:00 00:00

О запрете тверского шансонье в Рыбинске сообщил в социальных сетях актер театра и кино, наш земляк Тарас Кузьмин.

"Мы испытали культурный шок, когда нам сообщили, что песни нашего земляка и ,почему-то, группы Бутырка в их клубе запрещены"- пишет Тарас.

Волна нелепых запретов в последнее время прокатилась и по Твери. Концерт Егора Кида, афиша представления "Адам и Ева", афиша спектакля "А зори здесь тихие"...

Мы решили не оставаться в стороне от всеобщего безумия и в прямом эфире вместе с радиослушателями составили список артистов, которых мы не хотели бы видеть в телевизоре в новогоднюю ночь.

Лидеры антирейтинга

1. Филипп Киркоров и Николай Басков.

2. Стас Михайлов и Ольга Бузова

3. LOBODA и Максим Галкин