2018-12-04T11:41:51+03:00
Радио «Комсомольская правда» - Тверь
Олег ЗИНЧЕНКОИгорь АКСЁНОВЕлена ДЕГТЯРЁВА

В Рыбинске в караоке-барах запрещены песни тверского шансонье Михаила Круга

Актёр театра и кино Тарас Кузьмин решил в Рыбинске не выделяться и заявил о своих симпатиях к поэту-песеннику, уроженцу этих мест Льву Ошанину. Фото с персональной странички актёра.Актёр театра и кино Тарас Кузьмин решил в Рыбинске не выделяться и заявил о своих симпатиях к поэту-песеннику, уроженцу этих мест Льву Ошанину. Фото с персональной странички актёра.

Тверской актёр Тарас Кузьмин рассказал все подробности ЧП.

В Рыбинске в караоке-барах запрещены песни тверского шансонье Михаила Круга

00:00
00:00

О запрете тверского шансонье в Рыбинске сообщил в социальных сетях актер театра и кино, наш земляк Тарас Кузьмин.

"Мы испытали культурный шок, когда нам сообщили, что песни нашего земляка и ,почему-то, группы Бутырка в их клубе запрещены"- пишет Тарас.

Волна нелепых запретов в последнее время прокатилась и по Твери. Концерт Егора Кида, афиша представления "Адам и Ева", афиша спектакля "А зори здесь тихие"...

Мы решили не оставаться в стороне от всеобщего безумия и в прямом эфире вместе с радиослушателями составили список артистов, которых мы не хотели бы видеть в телевизоре в новогоднюю ночь.

Лидеры антирейтинга

1. Филипп Киркоров и Николай Басков.

2. Стас Михайлов и Ольга Бузова

3. LOBODA и Максим Галкин

Скачать передачу [mp3, 31.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
13 Августа 2018 18:05 - 19:04

Радио «Комсомольская правда» - Тверь

Тема: Можно ли с помощью ужесточения уголовной ответственности медиков, улучшить качество здравоохранения

В студии: Олег ЗИНЧЕНКО

В гостях: Николай БАЖЕНОВ, Роберт РАБИНОВИЧ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Региональный форум «Доброволец Верхневолжья» подвёл итоги года добровольца в Твери
В Твери пожилая женщина вынуждена ждать транспорт сидя на мусорной урне
По следам обуви полицейские в Тверской области вычислили воров
"Контроль трезвости" вновь выходит на дороги Тверской области
382 жителя Тверской области получили компенсации на приобретение приставки для цифрового телевидения
Ночью будет перекрыто движение по улице Оснабрюкской в Твери
Девушка выпивала с незнакомцем и осталась без украшений в Тверской области
В Тверской области проведут благоустройство воинских захоронений
В Твери завершились предварительные кастинги конкурса "Мисс Тверь 2019"
15 с половиной лет колонии на двоих получили парни, которые до смерти избили мужчину в Твери
Между Тверью и Торжком будут ездить скоростные «Ласточки»
В парке Победы Твери устанавливают танк Т-80
Присяжные решили, что поджигатель из Тверской области заслуживает снисхождения
Маршрутчик раньше времени закрыл дверь и несколько метров протащил ребенка по асфальту в Твери
На пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы в Твери не работает светофор
Дома у 23-летнего жителя Твери полицейские нашли запрещенное вещество
Одна из больниц в Тверской области работала с нарушениями
Водитель без прав не справился с управлением и врезался в дерево в Тверской области
По вине водителя автобуса пострадала пенсионерка в Твери
Водитель корейского паркетника вылетел на автомобиле в кювет в Тверской области
Тверской театр кукол участвует в международном фестивале
В Твери за сутки автомобилисты сбили двух пешеходов на "зебре"
Жительницу Твери лишили родительских прав за избиение детей
18-летний парень вышел из военкомата в Твери и пропал
Склад строительных материалов загорелся в Тверской области
В Городском саду Твери скоро начнет работать почта Деда Мороза
В Тверской области подорожали яйца, картошка и пшено
Подрядчик должен исправить все недочеты, допущенные при строительстве тоннеля в Тверской области
Новогодние ярмарки 2018-2019 в Твери: где купить подарки, ёлки и украшения на праздники