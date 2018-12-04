В Рыбинске в караоке-барах запрещены песни тверского шансонье Михаила Круга
Тверской актёр Тарас Кузьмин рассказал все подробности ЧП.
В Рыбинске в караоке-барах запрещены песни тверского шансонье Михаила Круга
О запрете тверского шансонье в Рыбинске сообщил в социальных сетях актер театра и кино, наш земляк Тарас Кузьмин.
"Мы испытали культурный шок, когда нам сообщили, что песни нашего земляка и ,почему-то, группы Бутырка в их клубе запрещены"- пишет Тарас.
Волна нелепых запретов в последнее время прокатилась и по Твери. Концерт Егора Кида, афиша представления "Адам и Ева", афиша спектакля "А зори здесь тихие"...
Мы решили не оставаться в стороне от всеобщего безумия и в прямом эфире вместе с радиослушателями составили список артистов, которых мы не хотели бы видеть в телевизоре в новогоднюю ночь.
Лидеры антирейтинга
1. Филипп Киркоров и Николай Басков.
2. Стас Михайлов и Ольга Бузова
3. LOBODA и Максим Галкин