Почему люди до сих пор верят советской пропаганде и называют Солженицына предателем

19 Нояб. 18:05 2018-11-20T09:57:34+03:00

За работу, товарищи! От 19 ноября 2018 года 00:00 00:00

Событие, о котором мы поговорим, даже скандалом назвать не получается. Но резонанс большой, далеко за пределы региона весть разлетелась. А виной тому — изображение Солженицына на стене пятиэтажного дома, которое пытался нарисовать местный художник Виктор Джокер. Пытался, но ему не дали закончить работу, задержали, да ещё намерены оштрафовать… Но мы сегодня не об этом.

О граффити сказано уже много, а вот вторую сторону проблемы кроме «Комсомолки» пока никто и не пытался понять.

11 декабря будет отмечаться 100-летие со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. Сейчас, когда открыты архивы, опубликованы все труды писателя, казалось бы должны погибнуть все всходы советской пропаганды. Ан нет. Оказывается всё ещё живо, всё ещё множится число противников Солженицына.

Уже и немалое количество молодёжи уверяет, что его труды — ложь. Почему? А если всё, что писал Солженицын ложь, значит ГУЛАГ это что, благо? Значит репрессий не было? Значит всё выдумано?

Вот на эту сложную тему мы и поговорили с нашим гостем, кандидатом филосовских наук, политологом, заместителем председателя Общественной палаты Тверской области Алексеем Никоновым.

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