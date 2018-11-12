12 Нояб. 18:05 2018-11-13T15:23:56+03:00

Почему в России так широко почитают Михаила Тверского 00:00 00:00

В год 700-летия гибели в Орде Великого князя Михаила Тверского, в Твери написана в дар Севастополю икона Михаила Тверского. В Твери именем князя названа площадь.

Но не только в Твери чтут память покровителя Тверской земли святого благоверного князя Михаила Тверского.

О том, как в других странах и городах почтитают Михаила Тверского, рассказал директор Фонда Екатерины Бакуниной, член Общественной палаты Твери, председатель отдела культуры Тверской епархии, священник Роман Манилов.

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