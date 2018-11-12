Почему в России так широко почитают Михаила Тверского
И насколько наши знания о Великом князе соответствуют истине
Почему в России так широко почитают Михаила Тверского
В год 700-летия гибели в Орде Великого князя Михаила Тверского, в Твери написана в дар Севастополю икона Михаила Тверского. В Твери именем князя названа площадь.
Но не только в Твери чтут память покровителя Тверской земли святого благоверного князя Михаила Тверского.
О том, как в других странах и городах почтитают Михаила Тверского, рассказал директор Фонда Екатерины Бакуниной, член Общественной палаты Твери, председатель отдела культуры Тверской епархии, священник Роман Манилов.
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