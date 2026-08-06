Дачница из Твери поймала на грядках «змею», оказавшуюся редкой ящерицей

Безногая ящерица веретеница колхидская была выпущена дачниками в сосновом лесу. Фото: tvernews.ru.

Жительница Твери Ольга во время работ на своем дачном участке в Калининском районе поймала обычным ведром необычное существо. Готовя грядку под озимый чеснок, женщина стала натаскивать перегнивший навоз.

Вдруг плодородный грунт буквально «побежал» под руками: из него появилась длинная извивающаяся «змея» с переливающимся на солнце золотистым оттенком, которая стала выпускать язык. Накрыв гостью ведром, Ольга с мужем пожалели рептилию и относили ее в соседний лес, где выпустили под сосну, уползшую под корни.

Дачники предположили, что встретили неядовитую медянку или гадюку. Однако тверской натуралист Вадим Рыбаков порталу tvernews.ru пояснил, что на огороде попалась не змея, а веретеница колхидская — полностью безобидная безногая ящерица. Эксперт добавил, что настоящие медянки являются южными рептилиями и в Тверской области не встречались уже очень давно.