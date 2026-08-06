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НовостиОбщество6 августа 2026 7:54

Врач из Гвинеи Кейта Юсуф останется работать акушером-гинекологом в Ржеве

Глава Ржевского округа Роман Крылов провел рабочую встречу с молодым врачом Кейта Юсуфом
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Крылов пообещал молодому специалисту помощь в решении жилищного вопроса. Фото: max.ru/channel_rzhevomzhit.

Крылов пообещал молодому специалисту помощь в решении жилищного вопроса. Фото: max.ru/channel_rzhevomzhit.

Приток молодых кадров в медицину Верхневолжья получил международное продолжение. В Ржевском округе Тверской области проходит практику молодой акушер-гинеколог из Гвинеи Кейта Юсуф. О знакомстве со специалистом в соцсети MAX рассказал глава округа Роман Крылов.

Врач признался, что осознанно выбрал Тверскую область для обучения и практики, а по завершении учебы хочет работать в Ржевской ЦРБ (или больнице округа — пишем «в местном здравоохранении») на постоянной основе.

Роман Крылов поблагодарил африканского гостя за желание приносить пользу местным жителям. Руководитель округа пообещал новому доктору полную поддержку со стороны муниципалитета, в том числе выделение жилья.