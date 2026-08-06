В Твери 58 семей стали многодетными благодаря врачам перинатального центра

В июле медики приняли роды у 136 многодетных матерей и помогли появиться на свет 21 ребенку после ЭКО. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Июль 2026 года принес радость материнства сотням семей Тверской области. В перинатальном центре имени Бакуниной родились 430 младенцев (226 мальчиков и 204 девочки). В семи семьях появились двойняшки.

Благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям (ЭКО) на свет за месяц появились 21 ребенок, среди них один дуэт близнецов. Месяц выдался рекордным на многодетность: 78 тверчанок родили третьего ребенка, 29 женщин — четвертого, а еще 29 мам стали родителями в пятый и более раз.

Младший из июльских младенцев при рождении весил всего 950 граммов, а вес самого крупного составил 5,45 килограмма. Свою поддержку в ответственный момент оказали и отцы — врачи провели 47 партнерских родов.