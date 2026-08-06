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НовостиОбщество6 августа 2026 6:47

КМС по шахматам из бежецкой ИК-6 выиграл пять партий на турнире стран СНГ

Осужденный из бежецка представил Тверскую область на международных виртуальных соревнованиях по шахматам
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Шахматист продемонстрировал высокий уровень мастерства на международной арене. Фото: УФСИН России по Тверской.

Шахматист продемонстрировал высокий уровень мастерства на международной арене. Фото: УФСИН России по Тверской.

Шахматный талант помогает осужденному из Бежецка побеждать на международном уровне. Кандидат в мастера спорта, отбывающий наказание в тверской ИК-6, вошел в состав сборной ФСИН России на Международном турнире среди заключенных стран СНГ.

Занимающийся шахматами с детства и побеждавший на Всероссийском чемпионате, мужчина выиграл пять из шести проведенных онлайн-поединков. В турнире с контролем времени «10 минут плюс 5 секунд на ход» соревновались команды из России, Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Благодаря высокой результативности бежецкого спортсмена сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата, пропустив вперед только команды Беларуси и Армении.