Виталий Королев сообщил об отражении атаки БПЛА на склад «Вайлдберриз»

Глава Тверской области Виталий Королев проинформировал о последствиях работы расчетов ПВО над регионом. Фото: Павел МАКАРОВ.

Глава Тверской области Виталий Королев в своем канале в MAX проинформировал об отражении атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов над территорией региона. Руководитель области уточнил, что обломки сбитых дронов нанесли незначительный ущерб фасаду логистического комплекса «Вайлдберриз».

Кроме того, в Калининском округе зафиксировано повреждение нескольких хозяйственных построек в одном из СНТ. Виталий Королев особо подчеркнул, что в результате происшествий люди не пострадали.

На территориях падения фрагментов БПЛА проводятся необходимые мероприятия для гарантирования безопасности граждан. Напомним, ночью 4 августа 2026 года в Калининском округе силы ПВО уже отражали атаку беспилотников на склад «Вайлдберриз». Тогда была частично повреждена стена складского помещения компании, никто не потрадал.