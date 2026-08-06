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НовостиПроисшествия6 августа 2026 5:53

Виталий Королев сообщил об отражении атаки БПЛА на склад «Вайлдберриз»

6 августа в результате падения обломков сбитых дронов в Калининском округе никто из людей не пострадал
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Глава Тверской области Виталий Королев проинформировал о последствиях работы расчетов ПВО над регионом.

Глава Тверской области Виталий Королев проинформировал о последствиях работы расчетов ПВО над регионом.

Фото: Павел МАКАРОВ.

Глава Тверской области Виталий Королев в своем канале в MAX проинформировал об отражении атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов над территорией региона. Руководитель области уточнил, что обломки сбитых дронов нанесли незначительный ущерб фасаду логистического комплекса «Вайлдберриз».

Кроме того, в Калининском округе зафиксировано повреждение нескольких хозяйственных построек в одном из СНТ. Виталий Королев особо подчеркнул, что в результате происшествий люди не пострадали.

На территориях падения фрагментов БПЛА проводятся необходимые мероприятия для гарантирования безопасности граждан. Напомним, ночью 4 августа 2026 года в Калининском округе силы ПВО уже отражали атаку беспилотников на склад «Вайлдберриз». Тогда была частично повреждена стена складского помещения компании, никто не потрадал.