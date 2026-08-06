МЧС Тверской области потушило четыре пожара за прошедшие сутки

Центр управления в кризисных ситуациях представил данные о работе спасательных подразделений на утро 6 августа. Фото: МЧС Тверской области.

За минувшие сутки сотрудники МЧС по Тверской области ликвидировали четыре техногенных пожара и приняли участие в ликвидации последствий одного дорожно-транспортного происшествия.

В областном центре спасатели выезжали на тушение пожара в здании на проспекте Победы. Также дежурные расчеты потушили загоревшийся трактор и дважды выезжали на ликвидацию горящего мусора. Силы и средства экстренных служб функционировали в рамках единой системы антикризисного управления.

В настоящее время под непрерывным контролем специалистов ЦУКС остаются дорожная и гидрологическая обстановка на водоемах Тверской области, безопасное прохождение зарегистрированных туристических групп и мониторинг метеоусловий.