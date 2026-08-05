Два петербуржца организовали в Тверской области подземную нарколабораторию

Гособвинение требует для петербуржцев 19 и 20 лет колонии строгого режима. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Два жителя Санкт-Петербурга создали в Торопецком округе Тверской области подземную нарколабораторию. По данным областного управления ФСБ РФ, в этом тайном бункере, замаскированном под некое бытовое помещение, наркодельцы произвели более 186 килограммов запрещённого опасного зелья. Часть наркотических средств они успели определить на продажу, разместив по тайникам - "закладкам".

Эта преступная деятельность была пресечена сотрудниками Федеральной службы безопасности. Сейчас в Тверском областном суде начались прения сторон по данному уголовному делу (оно заведено по статье о производстве наркотиков в особо крупном размере и покушении на их сбыт).

Гособвинение, которое представляет зампрокурора Тверской области Александр Бодягин, требует для петербуржцев 19 и 20 лет колонии строгого режима, а также конфисковать принадлежащие им дома, расположенные в Тверском регионе и других субъектах страны, где была организована преступная деятельность.