В Твери пассажиры автобуса подрались с контролёрами

В районе остановки "Спортивный переулок" произошла потасовка между пассажирами и контролёрами. Фото: предоставлено пресс-службой УМВД России по Тверской области

В одном из автобусов "Транспорта Верхневолжья", ехавшем по маршруту в Центральном районе Твери, случился неприятный инцидент. В районе остановки "Спортивный переулок" произошла потасовка между пассажирами и контролёрами. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.

Наблюдавшие инцидент рассказывают, что дело дошло до рукоприкладства. Поводом к такому конфликту, со слов очевидцев, послужило несогласие одной из пассажирок подписать протокол о штрафе. Сейчас в этой ситуации разбирается тверская полиция. Все участники конфликта доставлены в отделение.

"Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.