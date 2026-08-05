Виталий Королев: в Тверской области готовы 24 объекта благоустройства

Новые детские игровые площадки появились в Селижарово и посёлке Великооктябрьский. Фото: ПТО.

5 августа глава Тверской области Виталий Королев в своём канале в мессенджере «Макс» рассказал о ходе благоустройства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«В 37 наших округах благоустраиваем 58 общественных пространств. Из них 24 уже готовы: появились современные скверы, парки, зоны отдыха», - сообщил руководитель региона.

Проект благоустройства сквера на улице Артюхиной в микрорайоне «Юность» был выбором местных жителей. В голосовании за объекты благоустройства в минувшем году за сквер отдали голоса более 8600 человек.

«Считаю, что облик наших микрорайонов, тем более в областном центре, надо в корне менять. Среди "бетонных коробок" и парковок с машинами должно быть как можно больше общественных пространств, где хочется проводить время с семьёй, гулять с детьми», - сказал о этому поводу Виталий Королев.

Руководитель региона назвал ещё несколько готовых объектов: парк у прудов и фонтана в Оленино и парковая территория в Рамешках, городской сад в Лихославле (там установили новый спортинвентарь), территория у Максатихинского ДК, новые детские игровые площадки в Селижарово и посёлке Великооктябрьский Фировского округа.

Виталий Королев также напомнил о своём недавнем решении поощрять лучшие в плане благоустройства муниципалитеты.