Собственника земли под Завидово оштрафовали за заросли борщевика и полыни

Заросший борщевиком и полынью участок сельхозназначения не обрабатывался с 2008 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Мировой суд района Братеево города Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей гражданина, владеющего землями в Тверской области. В июле 2025 года Тверской Россельхознадзор проверил принадлежащий ему участок площадью 3,2 гектара возле села Завидово Конаковского округа.

Выяснилось, что мужчина, владеющий землей с августа 2008 года, за 18 лет не вырастил там ни одной культуры. Вся пашня заброшена и заплыла полынью, пыреем, березами и ядовитым борщевиком Сосновского. Ведомство вынесло предписание очистить надел до мая 2026 года, однако хозяин земли требования проигнорировал.

Инспекторы завели дело по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ. Суд признал конаковского землевладельца виновным, не найдя никаких смягчающих обстоятельств, и выписал ему штраф в 10 тысяч рублей.