Тверская лаборатория подтвердила качество 10 тонн белорусской муки

Лаборатория проверила импортную ржаную муку на отсутствие опасных вредителей. Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Специалисты Ярославского отдела Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» 4 августа 2026 года завершили исследования партии белорусской ржаной муки весом 9,9 тонны. Проверка проводилась по обращению компании-импортера.

Эксперты провели энтомологические испытания образцов, исключив наличие опасных вредителей запасов — капрового жука, широкохоботного амбарного долгоносика и многоядного капюшонника. По результатам проверок карантинных объектов не обнаружено. Тверские специалисты оформили и выдали заявителю заключение о фитосанитарной безопасности продукции.

Всего с начала 2026 года эксперты Ярославского отдела Тверской лаборатории ВНИИЗЖ проверили более 2,6 тысячи тонн импортной муки, поступающей на российский рынок.