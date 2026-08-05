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НовостиОбщество5 августа 2026 14:09

Тверская лаборатория подтвердила качество 10 тонн белорусской муки

Специалисты ВНИИЗЖ провели комплексную экспертизу партии ржаной муки, импортированной из Республики Беларусь
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Лаборатория проверила импортную ржаную муку на отсутствие опасных вредителей. Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Лаборатория проверила импортную ржаную муку на отсутствие опасных вредителей. Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Специалисты Ярославского отдела Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» 4 августа 2026 года завершили исследования партии белорусской ржаной муки весом 9,9 тонны. Проверка проводилась по обращению компании-импортера.

Эксперты провели энтомологические испытания образцов, исключив наличие опасных вредителей запасов — капрового жука, широкохоботного амбарного долгоносика и многоядного капюшонника. По результатам проверок карантинных объектов не обнаружено. Тверские специалисты оформили и выдали заявителю заключение о фитосанитарной безопасности продукции.

Всего с начала 2026 года эксперты Ярославского отдела Тверской лаборатории ВНИИЗЖ проверили более 2,6 тысячи тонн импортной муки, поступающей на российский рынок.