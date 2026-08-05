Депутат Госдумы РФ Алёна Аршинова посетила Дом поэзии Андрея Дементьева в Твери

Алёна Аршинова поблагодарила Анну Давыдовну и коллектив Дома поэзии за теплый прием и преданность делу. Фото: соцсети А. Аршиновой.

Андрей Дементьев — советский и российский поэт, радио- и телеведущий, журналист, главный редактор журнала «Юность». Заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии СССР, член Союза писателей СССР, почетный член Российской академии художеств.

Как отметила Алёна Аршинова, было особенно ценно услышать истории о жизни и творчестве Андрея Дмитриевича от человека, который многие годы был рядом с ним и сегодня продолжает его дело.

Дом поэзии — не просто музей памяти, а в первую очередь музейно-просветительский и мемориальный центр. Здесь поддерживают молодых авторов, проходят литературные встречи, работает Всероссийский слет молодых поэтов «Зеленый листок» — не просто конкурс, а фактически литературная школа федерального уровня. Также в центре проводятся выставки и творческие проекты. По словам депутата, поэт оставил после себя не только богатое литературное наследие, но и работающую систему поддержки молодых авторов.

«Поэт оставил после себя не только богатое литературное наследие, но и работающую систему поддержки молодых авторов», - отметила Алена Аршинова

Алёна Аршинова поблагодарила Анну Давыдовну и коллектив Дома поэзии за теплый прием и преданность делу. По ее словам, благодаря таким людям наследие Андрея Дмитриевича остается не частью прошлого, а важной частью современной культурной жизни.