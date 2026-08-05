Бастрыкин потребовал доклад о поисках пропавшего в Тверской области вахтовика

Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о пропаже 46-летнего мужчины. С жалобой в приемную главы ведомства обратилась мать исчезнувшего вахтовика.

Известно, что весной мужчина находился на заработках в Тверской области. В апреле текущего года он вместе с коллегой выехал из региона на машине в Москву, после чего связь с ним прервалась. До настоящего времени местонахождение мужчины не установлено.

По факту безвестного исчезновения следователи Тверской области возбудили уголовное дело, параллельно процессуальную проверку ведут сотрудники Главного следственного управления СК РФ по городу Москве. Александр Бастрыкин поручил руководству тверского управления представить подробный доклад о ходе и результатах поисковых действий.