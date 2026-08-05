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НовостиОбщество5 августа 2026 17:48

Главврач Западнодвинской ЦРБ заплатит за проигнорированное письмо

Житель Западной Двины через прокуратуру заставил главврача ЦРБ ответить на жалобу
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Руководителя районной больницы оштрафовали за нерасторопность подчиненных и молчание на запрос.

Руководителя районной больницы оштрафовали за нерасторопность подчиненных и молчание на запрос.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Житель Западнодвинского округа Тверской области добился ответа от руководства местной больницы только с помощью правоохранителей. Мужчина отправил обращение в Западнодвинскую ЦРБ, но ответа так и не дождался.

Не получив реакцию от медиков, гражданин обратился за защитой прав в прокуратуру района. Надзорная проверка подтвердила факт нарушения закона о порядке рассмотрения обращений. Прокурор внес представление руководителю ГБУЗ. После вмешательства ведомства гражданину направили необходимые разъяснения, а виновного работника больницы наказали по службе.

Сам главный врач райбольницы по постановлению прокурора привлечена к административной ответственности по статье 5.59 КоАП РФ и выплатит штраф в 5 тысяч рублей.