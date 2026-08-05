21 предприятие Тверской области присоединилось к бренду «Сделано в России» за полгода

К национальному бренду присоединились как крупные промышленные предприятия региона, так и субъекты малого и среднего бизнеса. Фото: Алексей АНДРЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За полгода 21 компания из Верхневолжья получила сертификацию национального бренда «Сделано в России» Российского экспортного центра (РЭЦ). Как сообщила пресс-служба областного правительства, речь идет о самой разной продукции - от кондитерских изделий и напитков до нетканых материалов и осветительного оборудования и т.д.

Получение сертификации позволяет использовать официальный знак на упаковке, в рекламных материалах и на электронных торговых площадках. Это положительным образом сказывается на узнаваемости товаров как в стране, так и за рубежом.

Глава региона Виталий Королев в своем отчете в областном Заксобрании в июле отмечал, что в 2025 году при содействии Центра поддержки экспорта верхневолжскими предприятиями были заключены 33 экспортных контракта на сумму более 5,3 млн долларов. Наши крупнейшие партнеры-страны по торговому обороту - Китай, Беларусь и Казахстан.

Подробную консультацию о том, как присоединиться к программе «Сделано в России», тверские предприятия могут получить в Центре поддержки экспорта Тверской области (работает в структуре регионального Центра «Мой бизнес») по электронной почте: export@mybusiness69.ru или по телефону: +7 (4822) 36-11-69.