В Тверской области за год в ДТП с мототехникой пострадали 48 детей, один погиб

Инспекторы Госавтоинспекции Тверской области отправили на спецстоянки свыше 250 байков, отобранных у детей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года на дорогах Тверской области резко обострилась ситуация с несовершеннолетними водителями мопедов и мотоциклов. По данным региональной Госавтоинспекции, с участием детей на мототехнике зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия.

В этих авариях 48 несовершеннолетних получили травмы разной степени тяжести, а один ребенок погиб. Всего инспекторы пресекли свыше 350 административных правонарушений с участием юных байкеров. Более 250 скутеров, мопедов и мотоциклов изъяты у подростков и отправлены на специализированные стоянки.

Полицейские призывают родителей прекратить покупку опасных игрушек и надежно прятать ключи от гаражей и техники в недоступных местах, напоминания о личной ответственности за жизнь детей.