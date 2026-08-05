Директора осташковского «Горводоканала» оштрафовали за мутную воду с железом

Осташковская межрайонная прокуратура Тверской области проверила качество водоснабжения в деревне Куряево после обращения местного жителя. Лабораторные исследования показали, что подаваемая людям питьевая вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам: в ней зафиксировано повышенное содержание железа, а показатели мутности и цветности превышают допустимые значения.
В отношении директора МУП «ГорВодоканал» прокурор возбудил дело об административном правонарушении по статье 6.5 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения руководителю предприятия назначили штраф в размере 3 тысяч рублей.
В настоящее время чиновник уже оплатил штраф, а фактическое устранение нарушений и нормализация качества воды находятся под постоянным контролем прокуратуры.