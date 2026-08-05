Браконьер из Пено "подарил" государству надувную лодку

Мужчина возместил ущерб природе, заплатил крупный штраф и остался без плавсредства. Фото: Алексей Кузнецов.

Неудачный выезд на озеро Соблаго в Пеновском округе Тверской области закончился для 59-летнего местного жителя уголовным судимостью и потерей плавсредства. В апреле 2026 года браконьер поставил сети и добыл 9 рыб: лещей, окуней, карасей и щуку.

Нарушителя задержали, нанесенный им ущерб оценили в сумму более 5 тысяч рублей. Чтобы смягчить вину, мужчина полностью оплатил причиненный природе вред.

Тем не менее за совершение преступления по статье 256 УК РФ суд приговорил его к административному штрафу в 15 тысяч рублей. Орудие преступления — резиновую лодку — суд принудительно конфисковал в пользу государства.