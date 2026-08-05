Приняты актуальные решения для развития туристической отрасли в Тверской области

На заседании. Фото: ПТО.

5 августа в областном правительстве на заседании межведомственной комиссии по земельным отношениям приняты решения, касающиеся проектов в отрасли туризма.

«Для Верхневолжья развитие туризма – это не только драйвер роста экономики. В первую очередь это создание рабочих мест и современной инфраструктуры для наших жителей», – отметил недавно глава региона Виталий Королев на совещании полпреда Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева с представителями туриндустрии в Старице.

5 августа на заседании, которое провел руководитель области, одно из решений направлено на расширение отеля-усадьбы в Торопецком округе с созданием еще одного корпуса гостиницы, глэмпинга, веревочного парка, увеличением агроусадьбы. При этом в рамках этого инвестпроекта на тех землях ведется реконструкция имения генерала Алексея Куропаткина.

«Реализация инвестпроекта позволит привлечь в экономику региона 1,7 млрд рублей, создать новые рабочие места в западной части Тверской области, поддержать локальный микробизнес благодаря закупкам продукции у местных производителей», - сообщила пресс-служба областного правительства. .

Также на заседании принято решение о создании условий для организации комплекса отдыха в районе деревень Елдино, Павлюково, Слобода, Шорново и Шетаково в Конаковском округе.

Принятые решения направлены на рост потока туристов в Тверскую область и соответствуют целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство».