Под Конаково курьер с Урала забрал у 70-летней бабушки 1,6 млн рублей

Задержать 21-летнего пособника аферистов удалось, когда он приехал к обманутой женщине за второй партией денег. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жадность кураторов мошеннической схемы помогла полицейским Конаковского округа Тверской области задерживать гастролера с Урала. Ранее телефонные мошенники убедили 70-летнюю жительницу поселка Озерки, что в ее банке работает «пособник Украины», и для спасения накоплений нужно сдать наличные.

Пенсионерка сняла 1,6 миллиона рублей и передала их прибывшему 21-летнему жителю Свердловской области, который отвез куш в Москву. Решив нажиться повторно, аферисты через несколько дней снова отправили курьера в Озерки.

Однако на этот раз встречу контролировали полицейские из Редкино. Молодого человека взяли с поличным, он помещен в ИВС. За мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) жителю Екатеринбурга грозит до десяти лет лишения свободы, решается вопрос о его аресте.