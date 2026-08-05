Приставы Тверской области отчиталось о взыскании штрафов ГИБДД на 12 млн рублей

Запрет на регистрационные действия с автотранспортом стимулирует нетрезвых водителей гасить долги. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области подвело итоги работы по взысканию штрафов за управление транспортом в состоянии опьянения и отказ от освидетельствования. С начала 2026 года в бюджет взыскано свыше 12 миллионов рублей.

В отношении всех принадлежащих должникам транспортных средств действуют запреты на регистрационные действия, 850 гражданам ограничен выезд из РФ, по 200 производствам удержания идут из зарплаты. За уклонение от уплаты по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ привлечено более 40 человек.

Санкции статьи включают удвоение штрафа, арест до 15 суток или до 50 часов обязательных работ с сохранением основного финансового обязательства. В УФССП подчеркивают: повторное совершение данного правонарушения подпадает под статьи УК РФ и ведет к обязательной конфискации транспортного средства в доход государства.