В Твери 5 августа пройдут испытания теплосетей на восьми улицах

Коммунальные службы предупредили жителей областного центра о проверках трубопроводов повышенным давлением. Фото: Павел МАКАРОВ.

В Твери 5 августа 2026 года пройдут плановые гидравлические испытания участков тепловых сетей. Как сообщили в ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области», проверки затронут улицы Вагжанова, Паши Савельевой, Планерную, Седова, Крылова, а также Пожарный проезд, переулок Вагонников, Смоленский переулок и прилегающие к ним территории.

Тестирование сетей под давлением необходимо для подготовки города к отопительному сезону. Энергетики просят горожан и гостей Твери быть предельно внимательными. В случае обнаружения провалов грунта, вытекания горячей воды на поверхность или сильного парения категорически запрещено приближаться к опасным участкам.

Обо всех порывах следует незамедлительно сообщать в диспетчерскую службу по телефонам: 78-00-00 или 34-93-84.