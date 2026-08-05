На юго-западе Тверской области завершается обустройство важной региональной дороги

Дорога Витязи – Духовщина – Белый – Нелидово отремонтирована. Фото: ПТО.

В Тверской области после ремонта завершается обустройство автодороги Витязи – Духовщина – Белый – Нелидово. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с 2025 года отремонтировано 44,8 км трассы в Нелидовском и Бельском округах, сообщила пресс-служба областного правительства.

Это важная региональная дорога юго-запада Верхневолжья. Она соединяет наш регион с соседней Смоленской областью, связывает Белый и Нелидово и их – с автотрассой М-9 «Балтия».

На дороге Витязи – Духовщина – Белый – Нелидово обновлено асфальтобетонное покрытие, отремонтированы заездные карманы и посадочные площадки у остановок, укреплены и расчищены обочины. Сейчас завершаются работы по установке дорожных знаков и сигнальных столбиков.

Главы региона Виталия Королева в отчете о работе областного правительства в Заксобрании акцентировал внимание на том, что мнение жителей муниципалитетов важно при включении разработке планов ремонта дорог.