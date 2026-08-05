В Тверской области провели учения спецподразделения ФСБ и отряда «Рысь»

Особое внимание уделялось слаженности действий между бойцами и экипажем воздушного судна. Фото: пресс-служба ФСБ по Тверской области

Бойцы сводного подразделения спецназначения Оперативного штаба Верхневолжья отработали навыки воздушно-десантной и тактической подготовки.

В учениях приняли участие сотрудники спецподразделений нескольких территориальных Управлений ФСБ России в ЦФО, а также бойцы отдела специального назначения "Рысь" областного УФСИН.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Тверской области, занятия включали прыжки с парашютом с обязательным приземлением в заранее обозначенную точку, а также беспарашютное десантирование с вертолета в полной экипировке.

Особое внимание уделялось слаженности действий между бойцами и экипажем воздушного судна.

Подобные навыки регулярно применяются не только при высадке штурмовой группы для решения боевых задач, но и в мирной жизни для эвакуации пострадавших из труднодоступной местности.

По результатам тренировки был отмечен высокий уровень профессиональной подготовки бойцов, и их полная готовность к выполнению оперативно-боевых задач.