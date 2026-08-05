В Бежецке бездомный рецидивист украл у девушки телефон за 15 тысяч рублей

Оперативники уголовного розыска Бежецка задержали подозреваемого и изъяли похищенный телефон. Фото: МВД Тверской области.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Бежецкий» раскрыли кражу имущества у 18-летней местной жительницы. Во время празднования Дня города в Бежецке девушка ночью пошла провожать приятеля и оставила на скамейке в парке свою сумку с мобильным телефоном стоимостью 15 тысяч рублей.

Опомнившись через 10 минут, она вернулась за вещами, но гаджета в сумке уже не было. Потерпевшая обратилась в полицию. Оперативники установили личность подозреваемого — им оказался 43-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства. Фигуранта задержали и поместили в изолятор временного содержания.

В отделе полиции он признал вину и вернул похищенный телефон. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»), злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.