В Тверской области провели творческий молодежный конкурс против терроризма

Примеры работ, присланных на конкурс. Фото: Минкультуры Тверской области

В регионе определены победители конкурса изобразительного творчества «Уроки памяти: Молодежь Верхневолжья против терроризма». Свои картины на заявленную актуальную тему представили учащиеся детских школ искусств и изостудий Твери, Калининского, Вышневолоцкого и Бологовского округов, а также - нашего художественного колледжа имени А.Г. Венецианова.

В конкурсе были заявлены две номинации: «Изобразительное искусство (живопись, графика)» и «Плакат». В итоге в первой из них лауреатом I степени признана Анастасия Алексеева, которая занимается живописью в тверском ДК «Синтетик», лауреатом II степени – Максим Мясумов, учащийся детской школы искусств имени С.А. Кусевицкого в Вышнем Волочке, лауреатом III степени – Виктория Каменская и Анастасия Власова из изостудии «Зебра» при ДК «Химволокно» в Твери.

В номинации «Плакат» Гран-при выиграла Аврора Густякова из Тверского художественного колледжа им. А.Г. Венецианова. Лауреатом I степени стала Диана Крюк, лауреатом II степени – Алина Иванова, лауреатом III степени – Мария Селезнева. Все они также учатся в Венециановке.

«Конкурс проводился в рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2024–2028 годы для формирования у подрастающего поколения антитеррористического мировоззрения и патриотического воспитания молодежи на основе исторических и культурных традиций Отечества», - сообщила пресс-служба областного правительства.