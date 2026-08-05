Еще 30 портретов героев, выдающихся людей появятся на стенах школ в Тверской области

Портрет Сергея Ушакова на стене школы в поселке Красномайский Вышневолоцкого округа. Фото: ПТО.

В Тверской области по инициативе «Единой России» с 2025 года реализуется патриотический проект «Лица Героев». Суть его в том, то на стенах школ рисуются портреты героев военных действий, труда, выдающихся деятелей культуры и науки. Как сообщила пресс-служба областного правительства, такие изображения будут созданы на фасадах и в рекреациях еще 30 школ Верхневолжья.

Уточняется, что на сегодня нарисованы 30 портретов выдающихся людей на стенах 26 школ в Бежецком, Краснохолмском, Нелидовском, Пеновском, Вышневолоцком, Торопецком и Кашинском округах.

Например, на фасаде Красномайской средней школы под Вышним Волочком изображен ее выпускник, родившийся в этом поселке Герой Советского Союза, летчик-штурман, участник Великой Отечественной войны Сергей Ушаков. Образовательное учреждение носит его имя. А на стене средней школы №12 в городе Бологое создан мурал Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, уроженца бологовской земли и выпускника этой школы Евгения Кузнецова.

Также в регионе на стенах ряда школ нарисованы портреты русского писателя и исследователя Сибири Вячеслава Шишкова, врача-иммунолога и ученого Ивана Манухина, Героев СССР Василия Розанова, Александра Иванова и других.